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في 15 نقطة.. أسباب وطرق علاج انتفاخات ما حول العين

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في 15 نقطة.. أسباب وطرق علاج انتفاخات ما حول العين في 15 نقطة.. أسباب وطرق علاج انتفاخات ما حول العين

أرشيفية

انتشر في الفترة الماضية وجود انتفاخات أو أورام حول العين، ولا يعلم الكثيرين سبب ظهورها أو التعامل معاها، وتؤدي إلى ظهور المصاب بها كشخص كبير في السن، وكذلك تققوم العديد من النساء بدفع أموال طائلة لللتخلص منها، لكن أظهرت الدراسات أن سببها بسيط وعلاجها أبسط.

أسباب انتفاخ ما حول العين:

1- قلة النوم: ويعتبر السبب المباشر وهو عدم الحصول على وقت كافي للنوم مما يجعل هذه المنطقة منتفخة.

2- التعب والإرهاق والحالة النفسية: حيث يرسم على الوجه ملامح مميزة ويبدو شاحبًا بعض الشيئ.

3- كثرة البكاء.

4- شرب الكحول والتدخين.

5- الحساسية: والتي تنتج بسبب التغير المفاجئ والسريع في حالة الجو من الدافئ إلى البارد وتكون أيضًا من الأطعمة.

6- التقدم في السن: حيث ترتخي العضلات وبذلك تظهر هذه الانتفاخات.

7- تراكم في الوجه.

طرق علاج الانتفاخات والتخلص منها :

1- أخذ مضاد الهيستامين: ولتجنب أثره الجانبي يجب قراءة النشرة الطبية.

2- وضع مكعبات الثلج على منطقة الانتفاخ ولها تأثير كبير.

3- وضع شرائح الخيار على العينين بما يقارب من 15 دقيقة إلى 30 دقيقة.

4- وضع أكياس شاي لدقائق معدودة.

5- الأكثار من شرب السوائل بما يتراوح ما بين اللترين.

6- وضع كمادات بالماء البارد.

7- تجنب فرك العينين.

8- النوم بما لا يقل عن 8 ساعات.

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