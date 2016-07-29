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النجوم العرب يجتمعون في أنشودة "كلنا العراق"

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الخميس 28-07-2016 22:24

طرح النجم الإمارتي حسين الجسمي على قنانه الرسمية على "يوتيوب" أنشودة "كلنا العراق" والتي يشاركه فيها مجموعة من النجوم والإعلاميين العرب وهم عاصي الحلاني، وماجد المهندس، واحمد حلمي، وفايز السعيد، ومصطفى آغا، عمر العبدلات، سهير قيسي، فهد الكبيسي، لجين عمران، وليد الشامي، نزار عبد الله، صلاح الزدجالي، حاتم العراقي، والرياضي يونس محمود.

النجوم الذي شاركوا في الأنشةدة دعوا الجمهور الى التفاعل من خلال المشاركة بفيديوهات لنقل المحبة الصادقة عبر هاشتاغ "كلنا العراق".

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سيدتي