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أمل حجازي تطرح "ده حبيبي"

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الخميس 28-07-2016 22:20

طرحت الفنانة أمل حجازي أغنيتها الجديدة "ده حبيبي" عبر تطبيق "أنغامي".

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات سلامة علي والحان جان صليبا، وتوزيع Behim Avmedoski، وسوف تقوم أمل بتصويرها قريباً بطريقة الفيديو كليب.

أغنية "ده حبيبي" من إنتاج شركة Life stylez studios في ثاني تعاون مع أمل حجازي بعد تعاون أول في "كذبة كبيرة".

يشار الى أن أمل حجازي قررت العودة هذه المرة بشكل فعلي الى الغناء، بعد فترة من الابتعاد، بسبب زواجها وإنجابها والظروف الامنية غير المستقرة التي تعيشها الدول العربية.

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سيدتي