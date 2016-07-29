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خاص "سيِّدتي".. بعد غياب 6 سنوات راشد الفارس يحضر لألبوم جديد

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الخميس 28-07-2016 22:34

يستعد المطرب السعودي راشد الفارس لإطلاق ألبوم غنائي جديد خلال الفترة القادمة بعد غياب استمر لمدة ست سنوات عن إصدار ألبومات غنائية.

وتتنوع القوالب الغنائية التي يقدمها الفارس في ألبومه القادم بين أغنيات رومانسية وكلاسيكية وأخرى سريعة وإيقاعية.

ويقوم راشد الفارس هذه الأيام بتركيب صوته على الأغنيات التي سيضمها الألبوم، وذلك في العاصمة الرياض، فيما تم تسجيل الألحان والتوزيع الموسيقي في القاهرة.

ألبوم راشد الجديد جميع أغنياته من تلحين الموسيقار ياسر بوعلي، ويشارك في توزيع الأغاني خالد عز وعصام الشرايطي وغيرهما.

وتعاون الفنان راشد الفارس مع الملحن ياسر بوعلي في العديد من الأغنيات خلال الفترة الماضية، ومنها: "لأجل الوطن" مع الفنان عبدالمجيد عبدالله وكلمات الشاعر خالد الفيصل، و"الله الحق" مع الفنان إبراهيم الحكمي وكلمات حسين اليامي.

وصدرآخر ألبومات الفارس منذ ست سنوات في عام 2010 بعنوان "شي ثاني"، وهو من إنتاج "روتانا" للصوتيات، وتضمن العديد من الأغنيات، والتي تعاون فيها مع باقة من أهم الشعراء والملحنين، والملحنون هم:ياسر بو علي، وناصر الصالح، وسهم، وصالح الشهري، أما الشعراء فهم: عبدالله بودلة، وفيصل السديري، وسعود البابطين، والأمير سعود بن عبدالله.

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سيدتي