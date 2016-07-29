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منح درجة الدكتوراة للنجمة القديرة رجاء الجداوي

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الخميس 28-07-2016 22:40

أعلنت أكاديمية "بناة المستقبل" الدولية منح درجة الدكتوراة الفخرية للفنانة القديرة رجاء الجداوي، تقديرا لمشوارها الفني، وذلك خلال حفل منح درجات الماجستير والدكتوراة للدفعة السادسة من الدارسين بالأكاديمية في الثامن عشر من أغسطس المقبل.

وقالت الدكتورة مها فؤاد رئيس أكاديمية بناة المستقبل الدولية، بتصريحات خاصة ل"سيدتي نت" إن الأكاديمية ستمنح الدكتوراة الفخرية للفنانة رجاء الجداوي تقديرا لمشوارهما الفني المميز طول السنوات الماضية، مؤكدة إن تكريم رجاء الجداوي إنما هو تقدير لجميع الفنانين المصريين، وللدور المهم الذى يلعبه الفن في المجتمع، فالتعليم مثله مثل الفن يزرع بذور التفاهم والتعبير والتعاطف والتسامح".

رجاء سيتم منحها الدرجة الفخرية مع زميلها الفنان كمال أبورية بحفل تخرج أكثر من 100 باحث ماجستير ودكتوراة من أكثر من 15 دولة عربية، ضمن فعاليات الملتقى التنموي والتدريبي السادس للأكاديمية بمصر، الذي يتضمن ندوتين إحداهما ثقافية بعنوان "الثقافة فى الوطن العربي بين الواقع والمأمول"، يشارك فيها مجموعة من الكتاب والمثقفين المصريين والعرب، وأخرى علمية بعنوان "البحث العلمي بين النظرية والتطبيق"، ويشارك بها عدد من كبار الباحثين وأساتذة الجامعات المصرية.

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سيدتي