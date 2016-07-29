الجيش الأمريكي: 14 مدنيا قتلوا فى ضربات جوية بالعراق وسوريا خلال 9 أشهر

قال الجيش الأمريكى اليوم الخميس إن 14 مدنيا قتلوا وأصيب آخر فى ست ضربات جوية أمريكية لأهداف تابعة لتنظيمى القاعدة وداعش فى العراق وسوريا، فى الفترة بين 28 يوليو تموز العام الماضى و29 أبريل العام الحالي.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الجيش الأمريكى إن الضربات استهدفت جماعة خراسان التابعة للقاعدة فى سوريا ومنشآت ومركبات تابعة للدولة الإسلامية فى العراق.
وقال بيان أصدرته القيادة المركزية الأمريكية التى تشرف على العمليات العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط "نأسف بشدة للخسائر غير المقصودة فى الأرواح والإصابات ونعبر عن التعاطف مع من تأثروا بذلك."
وقال الجيش الأمريكى إن الضربات استهدفت جماعة خراسان التابعة للقاعدة فى سوريا ومنشآت ومركبات تابعة للدولة الإسلامية فى العراق.
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