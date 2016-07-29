صراع الصفقات – مدافع إنتر مطلوب في يونايتد

أشارت تقارير صحفية إلى رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع جواو ميراندا مدافع إنتر ميلانو الإيطالي لتدعيم دفاع الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم المدافع البرازيلي بناء على رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الذي يرغب في التعاقد مع مدافع مميز.

مانشستر حتى الآن لم يتعاقد سوى مع مدافع واحد فقط وهو إريك بايي، بالإضافة إلى الثنائي هينريك مخيتاريان لاعب الوسط، وزلاتان إبراهيموفيتش.

ميراندا البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف إنتر ميلانو بداية الموسم الماضي قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

وكان ميراندا قريبا من الانضمام لمانشستر يونايتد قبل عدة سنوات لكنه قرر البقاء مع فريقه أتليتكو مدريد.