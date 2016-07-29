إيجوايين: جئت ليوفنتوس من أجل الفوز ورئيس نابولي سبب رحيلي

(إفي): أكد المهاجم الأرجنتيني جونزالو إيجوايين خلال تقديمه يوم الخميس كلاعب جديد في صفوف يوفنتوس الإيطالي بأنه اختار هذا النادي "من أجل الفوز" وقال بأن افتقاد التواصل مع رئيس نابولي، أوريليو دي لاورينتيس، شجعه على اتخاذ قراره بالرحيل.

وقال إيجواين خلال ظهوره الأول أمام وسائل الإعلام بقميص (البيانكونيري) "لا توجد كلمات يمكن وصف يوفنتوس بها، الجميع عبر العالم يعرفه جيدا. إنه فريق معتاد على الفوز وأنا هنا من أجل ذلك. إنه ناد هام للغاية ويمتلك مشروعا كبيرا".

وكان اللاعب، الذي سيدفع يوفنتوس 90 مليون يورو من أجل الظفر بخدماته، حاسما عندما تم سؤاله عن علاقته برئيس فريق الجنوب الإيطالي، مؤكدا بأنه هو من شجعه على اتخاذ قرار الرحيل عن (الآتزوري).

وقال في هذا الصدد "لم تكن هناك علاقة، طريقته في التفكير ليست كطريقتي. القرار كان لي، ولكنه هو أيضا من دفعني لهذا الأمر. أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا وعقلي سيكون تماما مع يوفنتوس".

وتوجه "البيبيتا" بالشكر لجماهير نابولي على الرغم من الإهانات التي تعرض لها منهم خلال الأيام القليلة الماضية عقب الإعلان عن خبر رحيله للغريم التقليدي، مؤكدا أنه قضى "ثلاث سنوات رائعة" في الفريق.

وقال "لقد قضيت ثلاث سنوات رائعة داخل نابولي وأريد أن أشكر الجماهير على الحب الذي منحوني إياه. لقد اتخذت هذا القرار لأسباب تخصني وأنا أفكر الآن في يوفنتوس ولكني أرسل تحية كبيرة لجماهير نابولي".

وعن علاقته بالكرواتي ماريو ماندذوكيتش، الذي شغل الموسم الماضي مركز المهاجم الصريح في صفوف (البيانكونيري)، أبرز المهاجم الدولي أنه اعتاد المنافسة على مركزه، مذكرا بما حدث له عندما انضم لريال مدريد الذي كان يضم حينها الثنائي راؤول جونزاليس والهولندي رود فان نيستلروي.

وقال في هذا الصدد "عندما جئت لريال مدريد كان هناك راؤول وفان نيستلروي، وفي نابولي كان هناك منافسة أيضا. لا توجد مشكلة، والفريق المتحد هو الذي يفوز. لقد تحدثت مع ماندزوكيتش وتصافحنا وكل شيء على ما يرام".