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صراع الصفقات – سكاي: الحصول على مهاجم مانشستر يونايتد = مليون إسترليني فقط

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صراع الصفقات – سكاي: الحصول على مهاجم مانشستر يونايتد = مليون إسترليني فقط صراع الصفقات – سكاي: الحصول على مهاجم مانشستر يونايتد = مليون إسترليني فقط

عرض نادي مانشستر يونايتد مهاجمه الشاب ويل كين للبيع لأي فريق يرغب في التعاقد معه مقابل مليون جنيه إسترليني فقط.

وذكرت أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مانشستر طلب مليون جنيه إسترليني فقط لبيع مهاجمه البالغ من العمر 23 عاما بعدما أبلغه جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق بالرحيل عن النادي.

وأبلغ مورينيو 9 من لاعبي فريقه بإمكانية رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسهم باستيان شفانشتايجر.

وجاءت أسماء اللاعبين الذي أبلغهم مورينيو بإمكانية الرحيل عن مانشستر يونايتد كالآتي: كاميرون بورثويك جاكسون وفوسو منساه وأندرياس بيريرا وجيمس ويلسون، عدنان يانوزاي وويل كين وتايلر بلاكيت وبادي ماكنير وشفانشتايجر.

كين من ناشئي مانشستر يونايتد لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الأول وخرج للإعارة عدة مرات لفرق ويجان وشيفيلد وكوينز بارك رينجيرز.

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