مؤتمر الأمراض المتوطنة يوصى مرضى أورام الكبد بعدم استعمال أدوية فيروس C

اختتم اليوم مؤتمر أقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد بطب الأزهر، الذى أصدر عددا من التوصيات أهمها عدم استعمال أدوية فيروس سى فى علاج المرضى المصابين بأورام بالكبد .

وأكد الدكتور محمد بسطاوى رئيس أقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد بكلية طب الأزهر أن المؤتمر ناقش أمراض الكبد المصحوبة بانسداد صفراوى فى عدد من الأمراض المختلفة ،وكذلك مع الحمل كما تمت مناقشة علاج حالات الألتهاب الكبدى المزمن C.

وقال إنه بمناسبة اليوم العالمى للفيروسات الكبدية، تمت مناقشة ضرورة المتابعة الدقيقة للمرضى بعد الانتهاء من كورس العلاج، موضحا أن هناك بحثا تم استعراضه يؤكد على ضرورة عمل التحليل الثلاثى فى الدم أو ما يسمى تحليل " بى سى أر "للتأكد من الشفاء الكامل، ،وعدم عودة المرض مرة أخرى ،حيث يبحث عن الفيروس فى الدم ،وفى خلايا نسيج الكبد ،والخلايا الأحادية فى الأنسجة الليمفاوية وألقى البحث الدكتور محمد درويش أستاذ الكبد بطب الأزهر.

وأشار خلال مؤتمر أقسام الأمراض المتوطنة والجهاز الهضمى والكبد بطب الأزهر الذى عقد يومى 25 و28 يوليو الجارى ، إلى المؤتمر تناول بحث يوصى بعدم استخدام الأدوية الحالية لعلاج فيروس سى أو ما يسمى أدوية داس " DAAS "مثل السوفالدى ،ونفس المجموعة فى الأدوية للمرضى المصابين بأورام بالكبد ،وهو بحث ألقاه الدكتور محمد الندرى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الأزهر.

وأشار إلى أن المؤتمر تعرض لفيروس بى من خلال محورين ،المحور الأول عن مقاومة الفيروس للعلاجات الحالية ،ومستقبل العلاج باستخدام العلاجات الحديثة ،وعرض العلاجات المستقبلية للقضاء على فيروس بى.

وعلق الدكتور إسلام عمار مدرس الأمراض المتوطنة بطب الازهر وأخصائى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بمستشفى القاهرة الفاطمية على قرار وزير الصحة بإلغاء قوائم الانتظار قائلا " تعتبر خطوة هامة فى القضاء على فيروس سى ، موضحا أن تأخير العلاج كان يسبب مضاعفات للمرضى، وكان يؤدى انتظاره إلى تدهور حالته بصورة قد تودى بحياته ، كما أن نفسية المريض كانت تتأثر بسبب تأخير العلاج.

جدير بالذكر أن المؤتمر شارك فيه 200 طبيب من مختلف الجامعات المصرية.

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