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موسكو: لا هدنة مع الإرهابيين في سوريا

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موسكو: لا هدنة مع الإرهابيين في سوريا موسكو: لا هدنة مع الإرهابيين في سوريا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

أعلن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، أنه لا يجوز أن تكون هناك مصالحة أو هدنة مع إرهابيين يقاتلون إلى جانب “داعش” وجبهة النصرة” في سوريا.

وقال ريابكوف، في تصريحات صحفية، إن روسيا أكدت موقفها هذا مرارا للجانب الأمريكي، إلا أن الأخير لم يتخذ حتى الآن إجراءات للفصل بين الإرهابيين وما يطلق عليه المعارضة المعتدلة التي تتعامل الولايات المتحدة معها بصورة نشطة دون أن تخفي ذلك.

وأشار الدبلوماسي إلى أن لدى موسكو رؤية أخرى مفادها أن محاربة الإرهابيين في سوريا يجب أن تتواصل حتى النصر.

كما دعا ريابكوف إلى العمل على قطع طرق إمداد الإرهابيين، مشيرًا إلى أن حدود سوريا الشمالية لا تزال غير محكمة ولا بد من إغلاقها.

وفي تعليقه على أنباء بأن الولايات المتحدة تصر على إعلان تهدئة مدتها سبعة أيام في سوريا من أجل الفصل بين المعارضين المعتدلين والإرهابيين، قال ريابكوف إن ما سيفيد التسوية السياسية في سوريا هو ليس تهدئة إضافية أحادية الجانب، إنما تعزيز نظام وقف الأعمال القتالية والتأثير الفعال من قبل واشنطن وغيرها من العواصم العربية، والسعودية وقطر وجميع المشاركين في التحالف الدولي، “على أولئك الذين لا يزالون غير مستعدين للمفاوضات، بما في ذلك المفاوضات المباشرة مع حكومة دمشق”.

ولفت الدبلوماسي إلى ازدواجية معايير واشنطن في ما يخص الأزمات الإنسانية في سوريا، قائلًا إن الولايات المتحدة لا ترى مشاكل إنسانية في مناطق يحاصرها الإرهابيون، أما المناطق التي تخوض فيها القوات الحكومية السورية عملياتها “فتتحول فورا إلى مناطق منكوبة إنسانيا”.

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