ارتباك في السوق السوداء بعد تراجع الدولار

أصيبت السوق السوداء للعملات الأجنبية، بحالة من الشلل والتضارب ، على خلفية التحركات الحكومية للحصول على مساندة مالية من صندوق النقد الدولي ، لتعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، وكذا مواصلة البنك المركزى حملات التفتيش والرقابة الميدانية على شركات الصرافة العاملة بالسوق، ومعاقبة المخالف منها.

وأوقفت عدد من شركات الصرافة، والمتعاملين في السوق السوداء نشاطها، اليوم الخميس، بسبب حالة عدم الاستقرار، في عمليات البيع والشراء، وما أسماه البعض بـ«ضبابية السعر»، حيث تداولت الأوساط المالية والمصرفية وشركات الصرافة أكثر من سعر غير رسمى للدولار.

وتداول متعاملون بالسوق، أسعارًا للدولار تقل عن 12 جنيها، وتتراوح تحديدا بين 12.10 للشراء، و12.50 و12.70 جنيه للبيع.