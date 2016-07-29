أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ارتباك في السوق السوداء بعد تراجع الدولار

Google+ Print
ارتباك في السوق السوداء بعد تراجع الدولار ارتباك في السوق السوداء بعد تراجع الدولار

 

الدولار

أصيبت السوق السوداء للعملات الأجنبية، بحالة من الشلل والتضارب ، على خلفية التحركات الحكومية للحصول على مساندة مالية من صندوق النقد الدولي ، لتعزيز برنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، وكذا مواصلة البنك المركزى حملات التفتيش والرقابة الميدانية على شركات الصرافة العاملة بالسوق، ومعاقبة المخالف منها.

وأوقفت عدد من شركات الصرافة، والمتعاملين في السوق السوداء نشاطها، اليوم الخميس، بسبب حالة عدم الاستقرار، في عمليات البيع والشراء، وما أسماه البعض بـ«ضبابية السعر»، حيث تداولت الأوساط المالية والمصرفية وشركات الصرافة أكثر من سعر غير رسمى للدولار.

وتداول متعاملون بالسوق، ًا للدولار تقل عن 12 جنيها، وتتراوح تحديدا بين 12.10 للشراء، و12.50 و12.70 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار