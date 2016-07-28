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السيد حمدي يتحدث لـ في الجول عن طموحه مع المصري و ' غضب جماهير الأهلي '

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السيد حمدي يتحدث لـ في الجول عن طموحه مع المصري و ' غضب جماهير الأهلي ' السيد حمدي يتحدث لـ في الجول عن طموحه مع المصري و ' غضب جماهير الأهلي '

تحدث السيد حمدي لاعب للمقاصة السابق والمصري البورسعيدي الحالي عن طموحه مع فريقه الجديد ومكالمة حسام حسن والرد على غضب جماهير الأهلي في حواره مع FilGoal.com.

المصري أعلن تعاقده مع السيد حمدي في صفقة انتقال حر ولمدة موسمين. (طالع التفاصيل)

وتحدث لاعب الأهلي الأسبق لـFilGoal.com قائلا: "سعيد للغاية بالانضمام إلى نادي المصري. نادي شعبي ولديه طموح دائما".

وأضاف "مفاوضات المصري كانت عن طريق وكيلي نبيل أبو زيد ثم تحدث معي حسام حسن وإبراهيم حسن أيضا. وتمت الصفقة".

وعن طموحه مع الفريق، قال السيد حمدي "طموحي أن أكون إضافة للمصري وأشارك معهم في بطولة إفريقيا وأقدم موسما قويا مع الفريق كحال أخر موسم للمصري في الدوري".

وأجاب السيد حمدي على "غضب بعض جماهير الأهلي من انتقاله إلى المصري" قائلا: "أرى أن انضمامي إلى المصري ليس له علاقة بواقعة بورسعيد".

وأوضح "وقتها كنت لاعبا في صفوف الأهلي وأحد أقاربي كان ضمن المتوفين في الواقعة المؤسفة. والله وحده يعلم كيف وقفت مثل كل لاعبي الأهلي وقتها مع أهالي الضحايا. لم يقصر أي أحد".

وأتم "ولكن ذلك ليس له علاقة باللعب في المصري. والدليل على ذلك أيضا مؤمن زكريا الذي يلعب حاليا في صفوف الأهلي وكان يلعب مع المصري وقت الواقعة".

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