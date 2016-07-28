عودة الأهلي - أزمة صحية للشيخ في الطائرة وإسعافه لـ20 دقيقة

تعرض أحمد الشيخ جناح النادي الأهلي لأزمة صحية مفاجئة خلال رحلة عودة الفريق إلى القاهرة بعد الفوز على الوداد الرياضي المغربي في المغرب.

وفاز الأهلي بهدف مقابل لاشيء على الوداد ليحافظ على آماله في التأهل من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأثناء رحلة عودة الأهلي تعرض الشيخ لأزمة صحية في الطائرة تطلبت تدخل من خالد محمود طبيب الفريق.

واستغرق طبيب الأهلي مدة 20 دقيقة إسعافات لأحمد الشيخ والذي تأثر بانخفاض ضغط الهواء حسبما أشار الطبيب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي.

وحرص لاعبو الأهلي على الالتفاف حول الشيخ للاطمئنان على حالته.

ووصلت بعثة الأهلي إلى القاهرة مساء يوم الخميس.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة في الأول من الشهر المقبل في ربع نهائي كأس مصر.