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علماء يكتشفون 6 أجسام مضادة تجعلهم على أعتاب تطوير لقاح لفيروس زيكا

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علماء يكتشفون 6 أجسام مضادة تجعلهم على أعتاب تطوير لقاح لفيروس زيكا علماء يكتشفون 6 أجسام مضادة تجعلهم على أعتاب تطوير لقاح لفيروس زيكا
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، إذ أفادت أنه تم اكتشاف 6 أجسام مضادة تجعلهم على أعتاب تطوير لقاح لحماية البشر من فيروس زيكا.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قامت دراستين جديدتين الأولى من كلية الطب بجامعة واشنطن، والثانية من جامعة نورث كارولينا، بدراسة الأجسام المضادة لفيروس زيكا التى تمنعه من الانتقال بنجاح.

ووجد الباحثون من جامعة نورث كارولينا، مجموعة من الأجسام المضادة التى ينتجها الناجون من حمى الضنك، وهو الفيروس المماثل الذى ينقله البعوض، وحددوا 6 أجسام مضادة ترتبط بقوة مع فيروس زيكا الشرس.

وقال الأستاذ ديفيد فريمونت مؤلف الدراسة: "الأهم من ذلك، فإن بعض الأجسام المضادة لدينا هي قادرة على تحييد الفيروس بعيداً، لكن اللقاح يهدف إلى الحصول على أجسام مضادة مماثلة قد تكون قادرة على حماية الناس من سلالات زيكا فى جميع أنحاء العالم، وخاصة النساء الحوامل".

وأضاف الباحثون أن اللقاحات المصنوعة من فيروسات حية شائعة وفعالة، ولكن لا يمكن أن تعطى للنساء الحوامل، لأنه تضعف نظام المناعة لدى المرأة.


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مصر 365

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