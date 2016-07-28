دراسة.. السلاحف البحرية ضمن أسرع 5 حيوانات في العالم

قام مجموعة من علماء الحيوان والمهتمين بدراستها، بإجراء دراسة حول أسرع 5 حيوانات في العالم، أُدرج فيها جميع أنواع الحيوانات البرية والبحرية والطيور والحشرات وغيرها.

وتضمنت القائمة حيوان الفهد، ولكن ليس كأسرع حيوان كما يعتقد معظم الأشخاص، حيث جاء في المركز الثاني بالدراسة، خلف السلاحف البحرية الجلدية.

وضمت القائمة كلًا من :

1- الشاهين، هو من نوع الصقور والمفاجأة أنه أسرع حيوان على سطح الكرة الأرضية ويفوق سرعة الفهد بحوالى ثلاث مرات، إذ تصل سرعته إلى 200 ميلًا في الساعة.

2- الفهد، ويعتبر من أسرع الحيوانات البرية على سطح الكرة الأرضية وهو أسرع حيوان ثديي، يعيش في السهول العظمى في أسيا وأفريقيا وتصل سرعته إلى 70 ميلًا في الساعة، أي أنه يفوق سرعة بعض السيارات في العالم اليوم.

3- سمكة الزعفنة الشراعية، وتعيش في المياه الإستوائية الدافئة، ويصنفها كتاب “غينيس” على أنها أسرع سمكة في العالم إذ تصل سرعتها إلى 68 ميلًا في الساعة.

4- الخنفساء النمرية أو خنفساء النمر، وهي من الحشرات المعترف بها، وتصل سرعتها إلى 48 ميلًا في الساعة وهو رقم قياسي بالنسبة لحجمها.

5- السلاحف البحرية الجلدية، هي من الحيوانات السريعة إذ يمكنها أن تتحرك بسرعة تصل إلى 21,92 ميلًا في الساعة.