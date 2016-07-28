رئيس وزراء فلسطين: لن نسمح لإسرائيل باستخدام جثامين الشهداء كـ"ورقة ابتزاز"

أكد رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد لله، أن الجانب الفلسطينى لن يسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلى باستخدام جثامين الشهداء المحتجزة لديها كورقة ضغط أو ابتزاز.

وقال الحمد الله - خلال استقباله اليوم الخميس فى مكتبه برام الله - ذوى الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل: "لن نسمح لإسرائيل باستخدام جثامين الشهداء كورقة ابتزاز أو ضغط على القيادة والحكومة وشعبنا، فى وجه التحركات لنيل حقوقنا المشروعة بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وأكد رئيس الوزراء الفلسطينى أن قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم تعد أولوية لدى القيادة الفلسطينية التى تبذل كافة الجهود، وتتواصل مع العديد من الجهات الدولية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن جثامينهم.

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلى بشكل غير قانونى جثامين 12 شهيدا فلسطينيا ارتقوا خلال الهبة الشعبية التى اندلعت ضد الاحتلال فى الضفة الغربية والقدس مطلع شهر أكتوبر الماضى.

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