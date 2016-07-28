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البورصة المصرية تربح 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

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البورصة المصرية تربح 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى البورصة المصرية تربح 16.3 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى
ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو16.3مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 415,836 مليار جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات الأسبوع المنتهى على تباين فى مؤشراتها، وربح رأس المال السوقى خلال جلسة اليوم الخميس نحو 1.9 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر إيجى إكس 30" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 8030 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1384 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.13%، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند 362 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% ليغلق 784 نقطة.


>- البورصة تنهى تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعى.. وتربح 1.9 مليار جنيه

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