برعاية المستشفي السعودي الألماني ..مؤتمر طب الطواريء يوصي بتدريب الكوادر

اوصي عدد من الخبراء المصريين والدوليين المشاركين في المؤتمر السنوي الأول لطب الطوارئ المقام تحت عنوان "المستجدات والتواصل في طب الطوارئ" بضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة والاعلامية للتوعية بأهمية هذا العلم، والمشاركة في تطويره وامداد العاملين فيه بأحدث التقنيات، والخبرات واطلاعهم على كافة المستجدات العالمية في هذا المجال المهم.

وناقش المؤتمر الذي استضافه مستشفى السعودي الألماني في القاهرة وشارك فيه عدد من خبراء طب الطوارئ المصريين والدوليين، إضافة الي مقدمي خدمة الرعاية الصحية بما فيها المؤسسات الحكومية والخاصة طرق تبادل الخبرات وسبل التواصل فيما بين هذه المؤسسات، والتأكيد علي هدف الطوارئ هو إنقاذ حالات الطوارئ في أقل وقت ممكن فكل ثانية تفرق في انقاذ حياة المريض.

شارك في المؤتمر كل من د. سامي شحادة، استشاري طب الطوارئ – دالاس – تكساس الامريكية ومدينة الامير سلطان الطبية العسكرية في الرياض، ود. خالد زغلول استشاري جراحة العمود الفقري في جامعة كولورادو الامريكية، ود. حسين صبري رئيس الزمالة المصرية لطب الطوارئ، ود. جمال عباس رئيس مجلس الإنعاش المصري، ود. هاني مورو رئيس قسم الطوارئ في مستشفى دار الفؤاد، وعدد من خبراء طب الطوارئ في مستشفى السعودي الألماني في القاهرة وهم ود. شريف الفيومي رئيس قسم الطوارئ، ود. عاطف نصر استشاري طب الطوارئ، ود. محمد مصطفى استشاري الأمراض العصبية، ودكتور حاتم صبري استشاري جراحة المخ والأعصاب.

وقال الدكتور محمد حبلص - المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني في القاهرة هذا الحدث يأتي انطلاقاً من استراتيجية المستشفى للمسؤولية المجتمعية والمتمثلة في عقد مجموعة من الندوات التوعوية حول مواضيع مختلفة لرفع الوعي في القطاع الطبي في مصر، ليس فقط للأطباء أو للمرضى أو للصيادلة بل للمصريين جميعاً، مما يساهم في تقديم خدمة متميزة للمرضى.

وأشاد بدور هيئة الإسعاف المصرية باعتبارها أحد أهم قنوات التواصل لإنقاذ حياة المصابين، موضحاً أن المؤتمر يهدف الي تحقيق المزيد من التواصل بين مقدمي الخدمات الصحية، وذلك لتقديم خدمة رعاية صحية أفضل. وأشار إلى انه من الوارد أن تكون الأماكن التي تطرأ فيها بعض الحوادث الطارئة لا تحتوي على جميع الإمكانيات اللازمة لإنقاذ حياته، فإن التواصل ما بين المؤسسات الصحية يسهم في إنقاذ حياة المرضى.

واكد المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني في القاهرة أن سياسة العمل في مجموعة السعودي الألماني هو إنقاذ حياة الناس وذلك بعيداً عن قرار رئيس الوزراء السابق بعلاج الحالات الطارئة خلال 48 ساعة مجاناً ونحن ملتزمون بهذا القرار من أول يوم، ونحن نسعد بإنقاذ حياة المرضى وخاصة بسبب موقعنا المتميز دون النظر الي الماديات.

وأشاد الدكتور عاطف نصر استشاري طب الطوارئ وعضو المجلس العلمي لزمالة طب الطوارئ المصرية بجهود المستشفى السعودي الألماني في عقد هذا المؤتمر في القاهرة لتكون انطلاقة قوية للمستشفى مع بداية عملها في مصر. وطالب بضرورة وجود نظام محدد للطوارئ يتم اختياره من بين الأنظمة المطبقة على مستوى العالم للاستفادة من الخبرات الدولية، وذلك أفضل من إضاعة الوقت والجهد والمال في العمل على خلق انظمة جديدة.

واكد أن الطوارئ هي الأساس لكل من يعمل في مجال الخدمة الطبية، لذلك فان رفع مستوى الطوارئ في مصر سيرفع مستوى الصحة بشكل عام في مصر، ومؤتمر اليوم يهدف لتحسين خدمة الطوارئ وتبادل المعلومات في العلم الحديث بالنسبة لطب الطوارئ وخاصة الأطباء حديثي التخرج واطلاعهم على أحدث أساليب العلاج، مشيراً إلى أحد المشكلات التي نعاني منها في مصر هي التوثيق وهو ما نجح مستشفى السعودي الألماني في التغلب عليه من خلال نظام مراقبة الحالات وتوثيقها بما يساهم في إنقاذ حياة المرضي.

وعبر الدكتور هاني مورو رئيس قسم الطوارئ في مستشفيي دار الفؤاد عن سعادته بهذا المؤتمر، وقال: "شيء مشرف وتنظيم محترم لمؤتمر بهذا الحجم، وفي مجال غاية في الأهمية، واتمنى أن يتم تنفيذ المؤتمر بشكل سنوي"، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات المهتمة بطب الطوارئ تلعب دوراً مهماً في خدمة هذا المجال وتبادل المعلومات واستعراض كل جديد يشهده العالم.

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