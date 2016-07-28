“FDA” تصدق على حقنة جديدة لعلاج مرض السكر من النوع 2

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على دواء جديد لمرض السكر من النوع 2 الذى يعانى منه حوالى 347 مليون شخص حول العالم طبقاً لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

وأوضحت الـ “FDA” أن العلاج الجديد عبارة عن حقنة تحتوى على المادة الفعالة (lixisenatide)، ويتم استخدامها مرة واحدة يوميا لتحسين السيطرة على نسبة السكر فى الدم، جنبا إلى جنب مع اتباع نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية، فى البالغين الذين يعانون من داء السكر من النوع 2.

وقالت الدكتورة "مارى ثانه هاى"، نائب مدير مكتب التقييم وبحث الأدوية فى مركز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن الـ “FDA” تدعم دائماً تطوير علاجات جديد لعلاج مرض السكر لإضافتها إلى خيارات العلاج المتاحة للسيطرة على المرض.

ومع مرور الوقت، ارتفاع مستويات السكر فى الدم يمكن أن يزيد من خطر المضاعفات الخطيرة، بما فى ذلك أمراض القلب والعمى والأعصاب وتلف الكلى.

وأوضح التقرير أن الحقنة الجديدة هى شبيهة للجلوكاجون الببتيد-1 (GLP-1) وهو الهرمون الذى يساعد على ضبط مستويات السكر فى الدم.

وأضاف التقرير أنه تم تقييم سلامة الدواء وفعاليته فى 10 تجارب سريرية أجريت على أكثر من 5400 مريض يعانى من داء السكر من النوع 2، بالإضافة إلى ذلك، تم علاج أكثر من 6000 مريض يعانون من مرض السكر من النوع 2.

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