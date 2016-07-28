الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تزال تعتبر جبهة النصرة منظمة إرهابية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تغيير “جبهة النصرة” اسمها لا يعني تغيير سلوكها وأهدافها ، مشددةً على أن الإدارة الأمريكية لا تزال تعتبرها منظمة إرهابية.

من جهة أخرى ، قالت الخارجية الأمريكية، إن خطة روسيا في حلب تهدف الى استسلام الجماعات المسلحة وإخلاء المدنيين قسرًا ، وأضافت أن أي عملية عسكرية روسية في حلب يجب أن تنال موافقة أممية.

وكان زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني، قد أعلن في وقت سابق اليوم عن وقف العمل باسم جبهة النصرة ، وتشكيل جماعة جديدة باسم “جبهة فتح الشام” في تسجيل كشف فيه عن وجهه.

أ ش أ