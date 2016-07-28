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مديرية شباب و رياضة الوادى الجديد تنظم مسابقة الدورى الثقافي الديني

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مديرية شباب و رياضة الوادى الجديد تنظم مسابقة الدورى الثقافي الديني مديرية شباب و رياضة الوادى الجديد تنظم مسابقة الدورى الثقافي الديني

مديرية الشباب والرياضة-بالوادي الجديد

صرح نصر عبد الله سنوسي مدير عام إدارة الشباب والرياضة بالداخلة بالوادى الجديد، أن الإدارة تنظم مسابقة الدورى الثقافي الديني للطلائع لأعضاء مراكز الشباب بالداخلة  ”من الجنسين للعام المالي 2016 / 2017″، وقال أنه تم تقسيم مراكز الشباب بالداخلة إلى أربع مجموعات تنفذ المسابقة بهم في أربعة أيام مختلفة والمجموعات المشاركة هي :

المجموعة الأولى ومقر الاختبار فيها مركز شباب مدينة الداخلة وتضم “مركز شباب الفتح، مركز شباب أسمنت، مركز شباب المعصرة، مركز شباب الشيخ والى، مركز شباب المدينة”.

وضتم المجموعة الثانية ومقر المسابقة بقرية بدخلو “مركز شباب الهنداو، مركز شباب العوينة، مركز شباب الراشدة، مركز شباب بدخلو، مركز شباب عزب القصر، مركز شباب القصر”.

بينما تضم المجموعة الثالثة ومقر المسابقة بقرية الجديدة “مركز شباب القلمون، مركز شباب الجديدة، مركز شباب عين القضا، مركز شباب الغرغور، مركز شباب الموهوب”.

أما المجموعة الرابعة ومقر المسابقة غرب الموهوب، وتضم “مركز شباب غرب الموهوب، مركز شباب العروبة، مركز شباب الأمان، مركز شباب الجهاد”.

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