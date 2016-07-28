بالصور.. زفة السلطان الفرغل بأسيوط أهم معالم ليلة ختام المولد

يتزايد الإقبال على مولد الفرغل بشكل كبير خلال الساعات الأخيرة لليلة الختامية، وهناك كثير من الظواهر ومشاهد الاحتفال خلال الليلة الختامية فى أسيوط.

ومن هذه المظاهر زفة سلطان الصعيد الفرغل، حيث يحمل المشاركون فى هذه الزفّة الأعلام الخضراء، ويشارك فيها عدد كبير من أبناء الطرق الصوفية، الذين يرددون هتافات "لا إله إلا الله محمد رسول الله"،

>وتبدأ الزفّة من مقام الشيخ الفرغل، ويقوم المشاركون بالتجول والمرور على كل الشوارع المحيطة بالفرغل.

يذكر أن سلطان الصعيد العارف بالله "أحمد الفرغل" ولد عام 851 هجرية الموافق 1407 ميلادية، وتوفى فى عام 851 هجرية الموافق 1447 ميلادية، ويرجع موطنه إلى بلاد المغرب العربى، ويمتد نسبه لأبيه للإمام الحسن، ونسبه لأمه للإمام الحسين رضى الله عنهما، واشتغل السلطان الفرغل في صدر حياته برعى الغنم، ثم اشتغل بالحراسة، فكان حارسا أمينا، واشتغل أيضا بالزراعة خلفا لوالده طوال الفترة التى أقامها بناحية بنى سميع، حتى رحل منها إلى مدينة أبوتيج.

>ولقب السلطان الفرغل بعدة ألقاب، منها (السلطان الفرغل، الشريف، قطب العصر، ولى الله، العارف بالله، أبو المعالى، أبو مجلى، أبو أحمد، الكرار، سلطان الصعيد، الأستاذ).



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جانب من زفة الفرغل



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الرايات خلال الزفّة



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مشاركات للحضور خلال الزفّة

بالصور.. الآلاف يحتفلون بمولد "سلطان الصعيد" الفرغل بأبو تيج