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تعرف على اللواء أحمد مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج

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تعرف على اللواء أحمد مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج تعرف على اللواء أحمد مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج
اعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية منذ قليل حركة التنقلات الخاصة بجهاز الشرطة، والتى تضمنت تعيين اللواء أحمد مصطفى أحمد مقبل نائب مدير أمن دمياط، مديرا لأمن سوهاج، خلفا للواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير، والذى تم ترقيته ليشغل منصب مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضى.

يذكر أن اللواء أحمد مصطفى مقبل كان قائد قوات الشرطة بدمياط، والتى داهمت إحدى الخلايا الإرهابية بشارع 83 بمدينة رأس البر، وتم تصفية العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على آخرين، كانوا جميعًا متواجدين داخل الشقة، ونتج عن ذلك إصابته بطلق نارى أعلى الركبة أثناء قيادته الحملة وتماثل للشفاء.


>بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة كاملة.. طارق عطية للإعلام..ناصر العبد مساعد الوزير للصعيد.. ومجدى موسى لأسوان.. وجاد الحق للأمن الاجتماعى.. وعبد البارى للأمن العام.. ومجدى عبد العال للقليوبية

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