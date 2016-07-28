المتحدث باسم الجامعة العربية يشدد على دورها فى ترتيبات مستقبل ليبيا

>صرح الوزير المفوض محمود عفيفى المتحدث الرسمى باسم أمين عام الجامعة العربية، بأن رئيس مجلس النواب الليبى استعرض خلال لقائه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، التطورات الحالية فى الساحة الليبية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بعمل مجلس النواب وموقفه من تفعيل اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى التحديات والمعوقات الحالية التى تواجه عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتجاوز الانقسامات وكيفية التغلب على تحركات التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام حرص بدوره على أن يستعرض أهم ما دار من نقاشات حول الشأن الليبى خلال القمة العربية الأخيرة فى نواكشوط، وأن يؤكد أهمية دور الجامعة العربية فيما يخص أية ترتيبات تتعلق بمستقبل عملية تسوية الأوضاع فى ليبيا، باعتبار أن الأزمة الليبية هى أزمة عربية فى المقام الأول، مشدداً على عدم قبوله تغييب دور الجامعة فى هذا الإطار أو الانتقاص منه، مع الإشارة إلى تقديره فى ذات الوقت لكافة الجهود والاتصالات الدولية التى تجرى من أجل التوصل إلى استقرار كامل للأوضاع في ليبيا، بما فى ذلك من خلال الأمم المتحدة.

>وجدد الأمين العام الإشارة إلى ضرورة العمل على تقديم الدعم اللازم لعمل المؤسسات الليبية الشرعية التى تعبر عن الآمال والطموحات الحقيقية للشعب الليبي، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمواجهة الخطر المتنامى للجماعات والميليشيات المتطرفة فى ليبيا وعلى رأسها تنظيم داعش، وبما يؤدى إلى إعادة كامل الأمن والاستقرار إلى ليبيا وضمان وحدتها وسلامتها الإقليمية.

وكان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية استقبل اليوم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى، والوفد المرافق له من أعضاء المجلس وممثلى القبائل الليبية، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات المشهد الليبى، والجهود الجارية لإعادة الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى ليبيا، والاتصالات الإقليمية والدولية الجارية فى هذا الشأن.

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