مؤمن سليمان يعلن مفاجأة كبرى: مرتضى خاطبني لتولي منصب المدير الفني في الزمالك

فجر مؤمن سليمان مفاجأة كبيرة بتأكيده تولي منصب المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك حتى موعد التعاقد مع مدير فني أجنبي.

الزمالك أكد قبول استقالة محمد حلمي ليرحل عن منصبه عقب هزيمة الفريق أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

ودخل مؤمن سليمان كمرشح لتولي منصب المدرب العام في الزمالك. ألا أن ذلك الأمر تحول الآن.

وقال مؤمن سليمان: بالفعل تحدث معي مرتضى منصور قبل ساعة من الآن".

وأضاف في تصريحات عبر قناة الحياة 2 "أخبرني بتولي منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي للزمالك".

ووجه حازم إمام مقدم برنامج الملاعب اليوم سؤالا إلى مؤمن سليمان (هل هذا معناه رحيل محمد صلاح؟) ليُجيب قائلا: "مرتضى أخبرني برحيل الجهاز الفني بالكامل. هذا ما فعتهم. وأخبرني بالتواجد لشغل منصب المدرب لحين التعاقد مع أجنبي".

وواصل "لدي مشكلة بسيطة وهي ارتباطي بعقد مع نادي الأسيوطي وطلبت من رئيس الزمالك الحديث مع رئيس الأسيوطي لإنهاء الأمور. وأتوقع أن تنتهي خلال ساعات قليلة على أن أتواجد في تدريبات الزمالك يوم الجمعة".

وتابع "شرف لي أي أحد أن يعمل في نادي الزمالك. والآن النادي يقدرني وأعطاني مسؤولية أكبر".

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