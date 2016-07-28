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المكسرات والرقائق المملحة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

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المكسرات والرقائق المملحة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب المكسرات والرقائق المملحة تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب
جاءت كل التوصيات العالمية لتؤكد أهمية تقليل كمية الملح التى يتناولها الفرد يوميا للحد من الأمراض الناتجة عنها، وفى نفس الوقت تنتشر المكسرات المملحة ورقائق البطاطس.

وخلال دراسة لمجموعة من خبراء التغذية والقائمين على حملات الحد من استهلاك الملح، ونشرها الموقع البريطانى "ديلى ميل" اكتشفوا أن الأملاح الزائدة المتوفرة فى أكياس المكسرات ورقائق البطاطس تؤدى إلى السكتات الدماغية وأمراض القلب، وهى السبب الأكثر شيوعا للوفاة فى بريطانيا والعالم.

كانت التوصيات النهائية لمنظمة الصحة العالمية بتحديد 6 جرامات من الملح هو الحد الأقصى الذى لابد أن يتناوله الفرد فى اليوم لحمايته من الأمراض، وخلال الدراسة اكتشفوا أن أقل ماركة تجارية تنتج أكياس رقائق البطاطس والمكسرات يحتوى الواحد منها على 25 جراما من الملح وهى كمية تساوى أكثر من 3 أضعاف الكمية المسموح بها وهو ما يزيد من فرص إصابة محبيها بالسكتات الدماغية وأمراض القلب.

وقال البروفيسور "جرهام ماكجريجور" من جامعة الملكة "مارى" بلندن: "نحتاج إلى حملات مكثفة للحد من استهلاك الملح لعلاقته الوثيقة بالإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال خطة تنطلق من الحكومات حول العالم ليس فى بريطانيا فقط للتقليل من تناول الملح.

ولم تتوقف الدراسة على فقط أكياس رقائق البطاطس والمكسرات المحفوظة ولكن شملت باقى الأطعمة المحفوظة والتى وجدوا فيها كميات من الملح الزائد ولكن ليس بنفس قدر أكياس المكسرات والبطاطس.

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