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بالصور..محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

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جانب من تكريم الأوائل

جانب من تكريم الأوائل

كتب _ جمال نوفل

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، 38 من أوائل شهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة علمي علوم وعلمي والقسم الادبي، وذلك بقاعة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور فاتن صالح وكيلة الوزارة وأولياء أمور الطلاب المتفوقين ومديري المدارس.

و قد اعرب الغضبان، عن فخرة واعتزازة بالجلوس مع أبناءه الطلبة المتفوقين، مشيرًا بأن هذة اللحظة تمثل ثمار الاجتهاد في المذاكرة والمثابرة في تحصيل العلم، وأضاف بأن تلك اللحظة تساوي الكثير بالنسبة لابنائنا المتفوقين، وهي اللحظة التي يتنظرها أولياء الأمور، ليروا أبنائهم علي منصات التفوق والتتويج، معربًا عن سعادتة الكبري بأبنائة المتفوقين في الثانوية العامة، الذين حصدوا مجاميع عالية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم وعلى ضرورة الحفاظ على التفوق والتقدم من أجل خدمة الوطن في شتى المجالات، مطالبًا أولياء الأمور بدعم أبنائهم لمواصلة النجاح.

وطالب المحافظ، من أبناءه المتفوقين باستغلالهم لإمكانياتهم العلمية في الأبداع والابتكار لصالح المحافظة، موكدًا علي دعم المحافظة الكامل للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، ووجة محافظ بورسعيد النداء لجميع أولياء الأمور بإبعاد أبنائهم عن الدروس الخصوصية، والتي تعمل علي تجريف عقول الطلاب وزعزعة الثقة بأنفسهم.

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