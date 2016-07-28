محافظ الأقصر يجتمع بقيادات حزب حماة الوطن

عقدت أمانة حزب حماة الوطن اليوم الخميس، اجتماعًا مع محافظ الأقصر محمد بدر، بحضور أمين الحزب الدكتور هانى نادر وأمين التنظيم أحمد زنط وقيادات هيئة المكتب بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض خطة الحزب وأنشطته خلال الفترة الحالية، وأبدى قيادات أمانة الحزب بالأقصر استعدادهم للتعاون مع المحافظة فيما يفيد المواطن الأقصرى مؤكدين اهتمامهم بكل القضايا والموضوعات التى تشغل والعمل على إيجاد حلول للمشاكل خاصة فيما يتعلق بملفات السياحة والاستثمار والبطالة ومحوها.

وأشار قيادات الحزب إلى الإعداد لخطة تتضمن نوعية المواطنين وإعداد مجموعة قوية لخوض انتخابات المحليات باشتراك مجموعات تمثل فيها كل الفئات من الشباب والمرآة وذوى القدرات الخاصة من كوادر والأعضاء الفاعلين والمؤثرين فى المجتمع بهدف تقديم خدمات ملموسة للمواطنين .

وأكد الدكتور هانى نادر أمين الحزب بالأقصر، أن أحد الأهداف هو حل مشاكل المواطنين بعيدًا عن السياسات الانتخابية لافتًا إلى وجود رؤية وخطة إستراتيجية للحزب تتضمن تفاعل المواطنين ومشاركتهم بشكل إيجابى معربًا عن تقديره للجهود التى يقوم بها المحافظ فى سبيل تنمية وتطوير الأقصر.

وفى ختام الاجتماع أهدت أمانة الحزب درع الحزب لمحافظ الأقصر لجهوده فى التنمية لدعمه المستمر بكل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى .