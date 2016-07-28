بالصور.. السيطرة علي حريق بأتوبيس تابع لشركة الكهرباء بأسوان

مراسل«ONA»:

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان برئاسة العميد أشرف عتريس، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق شب في أتوبيس تابع لشركة الكهرباء في منطقة الصداقة ولم يسفر عنه أي إصابات.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في أتوبيس تابع لشركة الكهرباء أثناء تواجده في منطقة الصداقة الجديدة،حيث تم الدفع بثلاث سيارات إطفاء للعمل على سرعة إخماد النيران قبل إمتدادها للمناطق السكنية المجاورة .

ولم يسفر عن الحادث أي إصابات ، ولكن نتج منه تدمير الأتوبيس بشكل كامل ، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.