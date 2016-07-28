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بعد سخرية “ميدو” منه.. محمد رمضان يرد: “قولى فرق بين الفيرارى واللامبورجينى”

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بعد سخرية “ميدو” منه.. محمد رمضان يرد: “قولى فرق بين الفيرارى واللامبورجينى” بعد سخرية “ميدو” منه.. محمد رمضان يرد: “قولى فرق بين الفيرارى واللامبورجينى”

محمد رمضان مع سيارته اللامبورجيني

تهكم الفنان محمد رمضان، على أحمد حسام ميدو، المدير الفنى لنادى الزمالك الأسبق، طالبًا منه ذكر فرق واحد بين السيارة الفيرارى واللامبورجيني، بعد وصلة سخرية بينهما على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وكتب “رمضان” عبر حسابه على “تويتر” : “قولى يا ميدو الفرق بين الفيرارى واللامبورجينى.

كان ميدو قد نشر على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورته بجانب سيارة فيرارى، وعلق قائلًا: “بعد رحلة احتراف طويلة ربنا كرمنى بالعربية اللى كان نفسى فيها من زمان الفيرارى بالصلاة على النبى ثقة فى الله نجاح”، فى إشارة منه لصورة الفنان محمد رمضان الشهيرة مع سيارتيه الجديدتين.

 

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