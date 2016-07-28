رسميا..جبهة النصرة تعلن انفصالها عن تنظيم القاعدة وتشكيل "جبهة فتح الشام"

أعلنت جبهة النصرة فى سوريا، بقيادة المدعو أبو محمد الجولانى، انفصالها رسميًا عن تنظيم القاعدة وإعلان العمل باسم جبهة "جبهة فتح الشام".

وقال الجولانى فى كلمة متلفزة، إن "جبهة فتح الشام" لن تكون لها علاقة بأى جهة خارجية، مضيفًا: "تشكيل الجبهة الجديدة يهدف لتقريب المسافات بين فصائل المجاهدين فى الشام".

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لأول مرة.. جبهة النصرة تكشف عن صورة زعيمها "أبو محمد الجولانى"

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