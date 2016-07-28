بالفيديو..الأول بثانوية المكفوفين: لم أتلق دروس خصوصية..والتعليم يحتاج إلى تطوير

قال الطالب أبانوب مهنى، الأول بالثانوية العامة للمكفوفين، اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالا من زير التعليم لإبلاغه بالنتيجة، قائلا، “كنت متوقعًا أن أكون من الأوائل ولكن كنت خائفا عندما اقترب مواعيد إعلان النتائج”.

وأكد”مهنى” خلال تصريحاته لبرنامج”صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “أم بي سي مصر 2″، اليوم أنه لم يتلق أى دروس خصوصية إلا فى مادة اللغة العربية فقط، أما باقى المواد فكان يعتمد على المذاكرة بنفسه ويستعين بالإنترنت للحصول على المعلومات.

وأوضح الأول بالثانوية العامة للمكفوفين، أن نظام التعليم يحتاج إلى تغيير لأنه يعتمد على الحفظ وليس الفهم، وهو ما لا يفيد فى الحياة العملية، كما أكد أن تسريبات الامتحانات العام الجارى أضاعت مجهود كثيرا من الطلاب وتسببت فى توترهم، ولابد من ضبط المنظومة.

وكانت قد نظمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الخميس، حفلا لتكريم للطالب أبانوب عادل عبد الله مهنى، الأول على الثانوية العامة للمكفوفين، تحفيزًا له على تفوقه فى الثانوية العامة.

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