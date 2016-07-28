أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو..الأول بثانوية المكفوفين: لم أتلق دروس خصوصية..والتعليم يحتاج إلى تطوير

Google+ Print
بالفيديو..الأول بثانوية المكفوفين: لم أتلق دروس خصوصية..والتعليم يحتاج إلى تطوير بالفيديو..الأول بثانوية المكفوفين: لم أتلق دروس خصوصية..والتعليم يحتاج إلى تطوير

الطالب أبانوب مهنى

قال الطالب أبانوب مهنى، الأول بالثانوية العامة للمكفوفين، اليوم الخميس، إنه تلقى اتصالا من زير التعليم لإبلاغه بالنتيجة، قائلا، “كنت متوقعًا أن أكون من الأوائل ولكن كنت خائفا عندما اقترب مواعيد إعلان النتائج”.

وأكد”مهنى” خلال تصريحاته لبرنامج”صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “أم بي سي 2″، اليوم أنه لم يتلق أى دروس خصوصية إلا فى مادة اللغة العربية فقط، أما باقى المواد فكان يعتمد على المذاكرة بنفسه ويستعين بالإنترنت للحصول على المعلومات.

وأوضح الأول بالثانوية العامة للمكفوفين، أن نظام التعليم يحتاج إلى تغيير لأنه يعتمد على الحفظ وليس الفهم، وهو ما لا يفيد فى الحياة العملية، كما أكد أن تسريبات الامتحانات العام الجارى أضاعت مجهود كثيرا من الطلاب وتسببت فى توترهم، ولابد من ضبط المنظومة.

وكانت قد نظمت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الخميس، حفلا لتكريم للطالب أبانوب عادل عبد الله مهنى، الأول على الثانوية العامة للمكفوفين، تحفيزًا له على تفوقه فى الثانوية العامة.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"