برلماني ليبي: مباحثات صالح و السراج فشلت في إيجاد مخرج للأزمة

قال البرلماني الليبي خليفة الدغاري، إن هناك مباحثات جرت فى القاهرة، أمس الأربعاء، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إلا أنها لم تنته إلى شىء أو الوصول إلى مخرج لحل الأزمة السياسية فى البلاد، على الرغم من أن الجميع يحاول البحث عن حل وفقًا للدستور، أو اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف الدغاري، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى حكومة الوفاق الوطني التي لم يتم اعتمادها وفقًا لشرعية البرلمان، بالإضافة إلى أن كل المطالب التي تم المناداة بها لتعديل بعض البنود، وتضمينها للإعلان الدستوري الليبي لم تتم.