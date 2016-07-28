أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

برلماني ليبي: مباحثات صالح و السراج فشلت في إيجاد مخرج للأزمة

Google+ Print
برلماني ليبي: مباحثات صالح و السراج فشلت في إيجاد مخرج للأزمة برلماني ليبي: مباحثات صالح و السراج فشلت في إيجاد مخرج للأزمة

البرلماني الليبي_خليفة الدغاري

قال البرلماني الليبي خليفة الدغاري، إن هناك مباحثات جرت فى القاهرة، أمس الأربعاء، بين رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، إلا أنها لم تنته إلى شىء أو الوصول إلى مخرج لحل الأزمة السياسية فى البلاد، على الرغم من أن الجميع يحاول البحث عن حل وفقًا للدستور، أو اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأضاف الدغاري، خلال مداخلة هاتفية له على قناة “الغد” ، مع الإعلامي ياسر رشدي، أن الأزمة الحقيقية تكمن فى حكومة الوفاق الوطني التي لم يتم اعتمادها وفقًا لشرعية البرلمان، بالإضافة إلى أن كل المطالب التي تم المناداة بها لتعديل بعض البنود، وتضمينها للإعلان الدستوري الليبي لم تتم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017