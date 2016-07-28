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7 أدوات لا يُستغنى عنها في المطبخ

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الخميس 28-07-2016 15:33

لتجنّب الفوضى في المطبخ، اكتفي باقتناء الأغراض الأساسية بعيداً عن الكماليات. ومن أبرز المستلزمات المطبخية:

1- الساعة: لا بدّ من تعليق ساعة على أحد جدران المطبخ لضبطها عند إعداد الوجبات المطهية، منعاً من احتراقها.
2- طنجرة الضغط: تساهم في اختصار الوقت، إذ تتطلّب نصف المدّة لإنضاج الطعام مقارنة بالقدر العادية، ما يجعلها الخيار الأنسب للعاملات خارج منازلهن.
3- ألواح التقطيع: يجب اقتناء زوجين منها، لفصل مكان تقطيع اللحوم والدجاج عن الخضراوات.
4- أكواب المعايير: تقيس كمّ الأطعمة والأشربة، قبل إعداد الوجبات.
5- أدوات الخلط والخبز، لا سيما ملاعق الخشب والنشابة والمناخل وأواني الخبز بأنواعها.
6- السكاكين بأحجامها المختلفة، لتقطيع الخبز واللحوم والدجاج والخضراوات.
7- المصفاة: اشتري مصفاةً كبيرةً للمعكرونة، وثانيةً صغيرةً للسوائل.

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سيدتي