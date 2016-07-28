7 أدوات لا يُستغنى عنها في المطبخ

لتجنّب الفوضى في المطبخ، اكتفي باقتناء الأغراض الأساسية بعيداً عن الكماليات. ومن أبرز المستلزمات المطبخية:

1- الساعة: لا بدّ من تعليق ساعة على أحد جدران المطبخ لضبطها عند إعداد الوجبات المطهية، منعاً من احتراقها.

2- طنجرة الضغط: تساهم في اختصار الوقت، إذ تتطلّب نصف المدّة لإنضاج الطعام مقارنة بالقدر العادية، ما يجعلها الخيار الأنسب للعاملات خارج منازلهن.

3- ألواح التقطيع: يجب اقتناء زوجين منها، لفصل مكان تقطيع اللحوم والدجاج عن الخضراوات.

4- أكواب المعايير: تقيس كمّ الأطعمة والأشربة، قبل إعداد الوجبات.

5- أدوات الخلط والخبز، لا سيما ملاعق الخشب والنشابة والمناخل وأواني الخبز بأنواعها.

6- السكاكين بأحجامها المختلفة، لتقطيع الخبز واللحوم والدجاج والخضراوات.

7- المصفاة: اشتري مصفاةً كبيرةً للمعكرونة، وثانيةً صغيرةً للسوائل.