الخارجية الروسية: اقتراح واشنطن بوقف العمليات فى سوريا "حيلة سياسية"

نقلت قناة سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، منذ قليل، عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن الولايات المتحدة لم تميز حتى الآن بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة فى سوريا، واصفة اقتراح واشنطن بوقف العمليات فى سوريا بدون تحديد المعارضة المعتدلة بـ "حيلة سياسية".

وأضافت الخارجية الروسية أن الموقف الأميركي بشأن سوريا يسمح للإرهابيين بإعادة التجمع لهجمات جديدة.

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