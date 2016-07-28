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المتحدث باسم "النواب الليبى" يتفقد عددا من المؤسسات الإعلامية ببنغازى

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المتحدث باسم "النواب الليبى" يتفقد عددا من المؤسسات الإعلامية ببنغازى المتحدث باسم "النواب الليبى" يتفقد عددا من المؤسسات الإعلامية ببنغازى
قام المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق، بزيارة لمدينة بنغازى استهدفت عددا من المؤسسات الإعلامية بالمدينة، شملت كلاً من وكالة الأنباء الليبية وقناة ليبيا الرسمية وقناة ليبيا الحدث ووكالة عروس البحر، وذلك لخلق آليات عمل فاعلة فى التواصل بين المؤسسة التشريعية المتمثلة فى مجلس النواب الليبى، والمؤسسات الإعلامية بالقطاعين العام والخاص، والاطلاع على أهم المعوقات والمشاكل التى تعوق هذه المؤسسات لأداء واجباتها الوطنية على أكمل وجه.

وأكد بليحق -بحسب بيان صحفى- اليوم الخميس، على الدور الهام الذى تلعبه وسائل الإعلام المختلفة فى خروج البلاد من الأزمة الخانقة التى تمر بها ليبيا، لاسيما فى دعم المؤسسة العسكرية فى حربها ضد الإرهاب والأفكار المتطرفة وترسيخ مفهوم المصالحة الوطنية.

وبارك المسئول الليبى الانتصارات التى تحققها القوات المسلحة العربية الليبية والقوة المساندة لها هذه الأيام، كما حيا أهالى مدينة بنغازى على صبرهم ووقوفهم سداً منيعاً ضد مشروع سيطرة قوى الإرهاب على ليبيا انطلاقاً من بنغازى.

- تعيين "عبد الله بليحق" متحدثا رسميا باسم مجلس النواب الليبى

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