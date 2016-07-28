نجاة علا غانم ووالدتها وبناتها من الموت

القاهرة_عمرو رضا

أنقذت العناية الإلهية الفنانة علا غانم ووالدتها وابنتيها من الموت المحقق بعدما تعرضن لحادث سيارة على "طريق الموت" في الساحل الشمالي، وتم نقلهن جميعا للمستشفى، وتبين إصابة الأم بكسر بثلاث فقرات في الظهر، مع كدمات متعددة للنجمة علا غانم واشتباه كسر بعظمة الترقوة، وتم نقل الجميع من محافظة مطروح لمستشفى خاص بالقاهرة وفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الصحة المصرية.

علا التي قررت تمضية عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي المصري، وروجت طوال الأيام الماضية لهاشتاق مصر جميلة، تعرضت لحادث سيارة على طريق الساحل الشمالي الغربي، ويم نقلها برفقة والدتها وابنتيها لمستشفى العلمين المركزي، واثبت الفحص الأولى إصابة علا غانم باشتباه كسر في عظمة الترقوة، بينما أصيبت والدتها بكسر بثلاث فقرات بالظهر بينما أصيبت ابنتيها كاميليا ونرمين بكدمات بسيطة وحالتهما مستقرة، ونقلت علا غانم ووالدتها وابنتيها إلى القاهرة لدخول مستشفى خاص لاستكمال العلاج.

يذكر أن علا غانم كانت تستعد لتصوير مسلسل "السبع بنات" وقطعت أجازتها ي أمريكا للبدء بالتحضير للمسلسل، وعندما تقرر تأجيل التصوير لاعتذار أكثر من نجمة عن المشاركة بالعمل، قررت استكمال عطلتها في الساحل الشمالي.