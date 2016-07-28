مبروك لزيزو: افتقدت الوضوح .. يجب أن تكون صاحب قرار

وجه فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي رسالة عتاب لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وجه فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي رسالة عتاب لعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" مدير قطاع الكرة بالقلعة الحمراء.

وقال مبروك خلال استضافته بقناة سي بي سي:"أنا حزين من زيزو، لسبب يعلمه جيدًا، لكن هذا لا يمنع أننا أصدقاء على مدار سنوات عديدة، ولن يؤثر على علاقتنا".

وفسر غضبه، موضحًا"طالبت بعودتي مجددًا لقيادة فريق الشباب بالأهلي، لدي رغبة في العمل مجددًا في قطاع الناشئين، والمساهمة في تصعيد لاعبين بارزين للفريق الأول".

وواصل"إلا أن رد فعل عبد العزيز عبد الشافي، افتقد الوضوح تمامًا، وأنا لا أحب ذلك".

واختتم فتحي مبروك"من المفترض أن زيزو مدير قطاع الكرة، ويجب أن يكون له سلطة في اتخاذ القرارات".