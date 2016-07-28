للرجل الأنيق العصري، عليك بسترة البليزر!

كما أنّ هنالك بعض القطع التي يجب أن تتوفر في خزانة كلّ سيدة مثل الفستان الأسود، والقميص الأبيض، وعقد اللؤلؤ…هنالك أيضاً بعض القطع التي يجب أن تتوفر في خزانة الرجل أيضاً. ولعلّ أبرز هذه القطع هي سترة البليزر، التي بإمكانها أن تقلب إطلالتك من العادية إلى العصرية، أو من الكاجوال إلى الرسمية؛ ولهذا قمنا اليوم بجمع بعض أبرز تصميمات سترات البليزر التي شاهدناها ضمن أحدث مجموعات الألبسة الرجالية لموسم خريف وشتاء 2016-2017.

اكسسوارات جلدية للرجل الجريء

ومن هذه القطع، بإمكانك أن تختار التصميم الذي يعجبك ويناسب ذوقك، إذ إنّها تنوعت بشكل كبير، من ناحية قصّاتها، فرأينا منها التصميمات الكلاسيكية الناعمة، وكذلك التصميمات المبتكرة مع لمسات عصرية.

وجاءت ألوانها أيضاً منوّعة ومتعدّدة، وقد تدرّجت بين الألوان الكلاسيكية كالأسود، والكحلي، والبنيّ، والرمادي، مثلما تدرّجت بين الألوان الأكثر حيوية كالأزرق، والأحمر الداكن.

قد شاهدنا أجمل تصميماتها لدى كلّ من "بالمان" Balmain، و"بربري" Burberry، و"غوتشي" Gucci، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"رالف لورين" Ralph Lauren وغيرهم.

بإمكانك تنسيق سترة البليزر مع سروال الجينز؛ وبذلك تعطي اللوك طابعاً أكثر نضجاً، أو بالإمكان تنسيقها مع سروال قماشيّ لتحصل على لوك أنيق وغير متكلّف. وطبعاً، من الممكن أن ترتدي تحتها تيشيرت قطنية بسيطة للإطلالات الكاجوال، أو قميصاً مميّزاً لإطلالة مسائية راقية.

شاهد اختياراتنا من أجمل تصميمات سترات البليزر لهذا الموسم، واختر منها ما يُعجبك وما يناسب أسلوبك اليوميّ أو الرسميّ.