مقتل وإصابة 5 عناصر من القوات التابعة للرئاسى الليبى فى انفجار لغم بسرت

لقى أحد عناصر قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى مصرعه وأصيب أربعة آخرون جراء انفجار لغم أرضى بالمحور الجنوبى الغربى بمدينة سرت الليبية.

وأكد مصدر عسكرى اليوم مقتل عنصر وإصابة أربعة آخرين من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى جراء انفجار لغم أرضى بالمحور الجنوبى الغربى بمدينة سرت بمحيط قاعة وجادوجو ومسنشفى أبن سينا.

وأضاف المصدر أن اللغم الأرضى زرعه مقاتلو (داعش) بالمنطقة، مشيرا إلى أن هذه الألغام والمتفجرات والسيارات المفخخة تسببت فى بطء تقدم القوات، وقال الناطق باسم غرفة "عمليات البنيان المرصوص" العميد محمد الغصرى إن اشتباكات تدور اليوم بالمحور الجنوبى الغربى والشرقى وسط سرت، بين قوات "البنيان المرصوص" وتنظيم داعش.

وفى السياق، قال العميد محمد الغصرى الناطق باسم قوات "البنيان المرصوص" "إن قواتنا بمحور ميناء سرت دكت موقعًا لداعش صباح اليوم، وقتلت مَن فيه وعثرت على مقتنيات للتنظيم منها ذخائر وقنابل يدوية، ومتفجرات بالقرب من طريق السواوة والعمارات السكنية 656 المطلة على شاطئ البحر».

من ناحية أخرى قال عضو المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى موسى الكونى إن لقاء القاهرة أسس لخطوة مهمة باتجاه مواصلة الحوار المعنى بالمصالحة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن القاهرة استضافت، على مدى يومين، عدة اجتماعات ضمت رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، وعددًا من أعضاء المجلس الرئاسى.

وأضاف الكونى - فى تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الخميس - «أسس لقاء القاهرة الذى رعته الشقيقة مصر، لخطوة مهمة باتجاه مواصلة الحوار المعنى بالمصالحة، وتوافق أطراف الاتفاق السياسى حول حل مرضٍ للأزمة».