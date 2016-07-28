أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مكياج اومبريه للمحجبة العصرية

Google+ Print

الخميس 28-07-2016 21:03

هل تودّين الخروج بمكياج ناعم ومفعم بالجرأة وغير مألوف؟ نقترح عليك إطلالة أحمر الشفاه الأمبريه مع المكياج الزهري الخفيف  لضمان إطلالة مفعمة بالحيوية والأنوثة في آنٍ واحد .

 لتطبيق هذا المكياج تحتاجين إلى :

-أحمر شفاه باللون الزهري

-أحمر شفاه باللون الذهبي، أو يمكنك الاستعانة بظلال ذهبيّ، إذا لم يتوفّر لديك.

-ظلال عيون باللون الذهبي اللامع.

-ماسكرا باللون الأسود .

-أساس وجه مناسب للون وجهك .

 

خطوة خطوة لتطبيق المكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون الذهبي على الجفن العلوي .

-طبّقي ظلال العيون الذهبي، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.

-طبّقي ظلال العيون باللون الزهري على الزاوية الخارجية للعين.

- طبّقي أحمر الشفاه  الزهري، وأعيدي تطبيق اللون الذهبي على مقدمة الشفاه معتمدة على تقنية الترتيبت لتحصلي على شفاه أمبريه .

إذا اعتمدت ظلال العيون الذهبي بدلاً من أحمر الشفاه، عليك عند الانتهاء من وضعه الاستعانة بطبقة من أحمر الشفاه الشفاف لدمج ألوان أحمر الشفاه والحصول على  تدرّج الأمبريه.

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه