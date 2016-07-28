مكياج اومبريه للمحجبة العصرية

هل تودّين الخروج بمكياج ناعم ومفعم بالجرأة وغير مألوف؟ نقترح عليك إطلالة أحمر الشفاه الأمبريه مع المكياج الزهري الخفيف لضمان إطلالة مفعمة بالحيوية والأنوثة في آنٍ واحد .

لتطبيق هذا المكياج تحتاجين إلى :

-أحمر شفاه باللون الزهري

-أحمر شفاه باللون الذهبي، أو يمكنك الاستعانة بظلال عيون ذهبيّ، إذا لم يتوفّر لديك.

-ظلال عيون باللون الذهبي اللامع.

-ماسكرا باللون الأسود .

-أساس وجه مناسب للون وجهك .

خطوة خطوة لتطبيق المكياج :

- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.

- طبّقي ظلال العيون الذهبي على الجفن العلوي .

-طبّقي ظلال العيون الذهبي، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.

-طبّقي ظلال العيون باللون الزهري على الزاوية الخارجية للعين.

- طبّقي أحمر الشفاه الزهري، وأعيدي تطبيق اللون الذهبي على مقدمة الشفاه معتمدة على تقنية الترتيبت لتحصلي على شفاه أمبريه .

إذا اعتمدت ظلال العيون الذهبي بدلاً من أحمر الشفاه، عليك عند الانتهاء من وضعه الاستعانة بطبقة من أحمر الشفاه الشفاف لدمج ألوان أحمر الشفاه والحصول على تدرّج الأمبريه.