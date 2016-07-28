مكياج اومبريه للمحجبة العصرية
الخميس 28-07-2016 21:03
هل تودّين الخروج بمكياج ناعم ومفعم بالجرأة وغير مألوف؟ نقترح عليك إطلالة أحمر الشفاه الأمبريه مع المكياج الزهري الخفيف لضمان إطلالة مفعمة بالحيوية والأنوثة في آنٍ واحد .
لتطبيق هذا المكياج تحتاجين إلى :
-أحمر شفاه باللون الزهري
-أحمر شفاه باللون الذهبي، أو يمكنك الاستعانة بظلال عيون ذهبيّ، إذا لم يتوفّر لديك.
-ظلال عيون باللون الذهبي اللامع.
-ماسكرا باللون الأسود .
-أساس وجه مناسب للون وجهك .
خطوة خطوة لتطبيق المكياج :
- وزّعي الأساس بتساوٍ على وجهك ورقبتك.
- طبّقي ظلال العيون الذهبي على الجفن العلوي .
-طبّقي ظلال العيون الذهبي، بشكل خفيف جداً، على الجفن السفلي.
-طبّقي ظلال العيون باللون الزهري على الزاوية الخارجية للعين.
- طبّقي أحمر الشفاه الزهري، وأعيدي تطبيق اللون الذهبي على مقدمة الشفاه معتمدة على تقنية الترتيبت لتحصلي على شفاه أمبريه .
إذا اعتمدت ظلال العيون الذهبي بدلاً من أحمر الشفاه، عليك عند الانتهاء من وضعه الاستعانة بطبقة من أحمر الشفاه الشفاف لدمج ألوان أحمر الشفاه والحصول على تدرّج الأمبريه.