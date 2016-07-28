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بشرى لمرضى الزهايمر.. عالم اسكتلندى يبتكر دواء يبطئ تقدم المرض الخطير

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بشرى لمرضى الزهايمر.. عالم اسكتلندى يبتكر دواء يبطئ تقدم المرض الخطير بشرى لمرضى الزهايمر.. عالم اسكتلندى يبتكر دواء يبطئ تقدم المرض الخطير
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، النقاب عن دواء جديد لمرض الزهايمر يمكن أن يبطئ معدل التدهور العقلى لدى المرضى، إذا تم تناوله مرتين يومياً.

وقال مخترع الدواء "كلود ويسشيك" من جامعة أبردين الأسكتلندية، إن هذا العقار يدعى “LMTX” ويعمل على إبطاء معدل انكماش الدماغ لدى مرضى الخرف، وفقًا للنتائج التى قدمت فى أكبر مؤتمر للزهايمر فى العالم بمدينة تورونتو الإيطالية.

وأشار ويسشيك إلى أنه سوف يحصل على رخصة تداول الدواء فى أقرب وقت من العام المقبل إذا سارت الأمور بشكل جيد، ويمكن أن يكون العقار متاحًا للقطاعات الصحية فى غضون ثلاث أو أربع سنوات.

وعرضت نتائج الدراسة فى مؤتمر الجمعية الدولية لمرض الزهايمر فى تورونتو، التى تنعش الآمال فى علاج هذا المرض الشرس، الذى يؤثر على 500 ألف شخص فى بريطانيا.

وأضاف الباحثون أن إيقاف تطور الخرف يسمح للناس أن يعيشوا بشكل مستقل لفترة أطول، مع تأخير اللحظة التى يجب أن تتخلى عن العمل والذهاب إلى دور الرعاية، لافتين إلى أن الأدوية الموجودة للخرف تعالج أعراض المرض دون معالجة الأسباب الكامنة وراءها.


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