السلطات الألمانية تفتح تحقيقاً جنائياً لمعرفة أسباب وفاة مصرى فى "إيسن"

في إطار متابعة السفارة المصرية ببرلين لملابسات واقعة وفاة المواطن المصرى محمد عبد الفتاح سليمان النجار فى مدينة إيسن الألمانية، تلقت السفارة صباح اليوم الخميس مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الألمانية توضح فيها أن المواطن المصري قد توفى في أحد مستشفيات مدينة إيسن يوم 22 يونيو الماضي، وذلك بعد أن كان قد حاول الانتحار شنقا يوم 16 يونيو الماضي.

وأكدت مذكرة الخارجية الألمانية أن السلطات المعنية فتحت تحقيقاً جنائياً في المسألة كما هو متبع في مثل هذه الحالات لمعرفة أسباب الوفاة، وأن هذا التحقيق لا يزال جارياً، وقد أظهرت المؤشرات الأولية التي تم التوصل إليها أن الوفاة لم تحدث نتيجة لتدخل من طرف ثالث.

> ووعدت السلطات الألمانية بموافاة السفارة بتطورات التحقيق.

وتواصل السفارة المصرية في برلين والقنصلية العامة في فرانكفورت اتصالاتها المكثفة مع السلطات الفيدرالية الألمانية، في وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وكذلك مع السلطات المحلية بولاية نورد راين فستفاليا لمعرفة نتائج التحقيقات النهائية، وملابسات الحادث وتوقيت الإعلان عنه، والمطالبة بمشاركة مسئول من القنصلية العامة في هذه التحقيقات.

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