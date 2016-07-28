أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

حركة الداخلية تصعد عبد البارى للأمن العام.. وجاد الحق للأمن الاقتصادى

Google+ Print
حركة الداخلية تصعد عبد البارى للأمن العام.. وجاد الحق للأمن الاقتصادى حركة الداخلية تصعد عبد البارى للأمن العام.. وجاد الحق للأمن الاقتصادى
أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه تم اعتماد حركة تنقلات الداخلية، وشملت تصعيد اللواء سيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام للأمن الاقتصادى، وتعيين اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث الوزارة مديرا للأمن العام.

وشملت الحركة تعيين اللواء هشام عباس مساعدا للوزير للأمن المركزى، واللواء مدحت المشناوى للتدريب واللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة.

وجاء بالحركة اللواء أحمد حجازى مساعدا للوزير لشئون المالية، واللواء عبد الهادى نجم مديرا للإدارة العامة للانتخابات، واللواء محمود دياب نائبا لقطاع السجون، واللواء أسد نجم الدين لمركز البحوث الجنائية، واللواء سمير عبد المجيد مساعدا للوزير لشئون المالية.

ـ ننشر ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية.. تصعيد 10 مدراء أمن جدد بدفعة 82
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365