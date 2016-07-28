حركة الداخلية تصعد عبد البارى للأمن العام.. وجاد الحق للأمن الاقتصادى

أفاد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أنه تم اعتماد حركة تنقلات الداخلية، وشملت تصعيد اللواء سيد جاد الحق مدير مصلحة الأمن العام للأمن الاقتصادى، وتعيين اللواء جمال عبد البارى مدير مباحث الوزارة مديرا للأمن العام.

وشملت الحركة تعيين اللواء هشام عباس مساعدا للوزير للأمن المركزى، واللواء مدحت المشناوى للتدريب واللواء عبد العزيز خضر مدير مباحث العاصمة.

وجاء بالحركة اللواء أحمد حجازى مساعدا للوزير لشئون المالية، واللواء عبد الهادى نجم مديرا للإدارة العامة للانتخابات، واللواء محمود دياب نائبا لقطاع السجون، واللواء أسد نجم الدين لمركز البحوث الجنائية، واللواء سمير عبد المجيد مساعدا للوزير لشئون المالية.

ـ ننشر ملامح حركة تنقلات وزارة الداخلية.. تصعيد 10 مدراء أمن جدد بدفعة 82

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