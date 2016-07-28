صندوق النقد الدولي يؤكد ترحيبه بمساندة مصر في مواجهة تحدياتها الاقتصادية

أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي ويليام موراي اليوم مجددا ترحيب الصندوق بمساندة مصر فى مواجهة تحدياتها الاقتصادية.

وأوضح موراي - فى مؤتمر صحفي عقده بمقر الصندوق في واشنطن - أن السلطات المصرية تقدمت بطلب إلى الصندوق يوم 26 يوليو الجارى للحصول على دعم مالى لتمويل برنامجها الاقتصادى.

وقال موراي إن بعثة من صندوق النقد الدولي، برئاسة كريستوفر جارفيس، ستبدأ زيارة إلى القاهرة يوم 30 يوليو الجارى، حيث سيتم مناقشة السياسات التي يمكن أن تساعد مصر فى استعادة استقرارها الاقتصادى وتحقيق نمو قوى ومستدام.

وأضاف أن حجم التمويل الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي إلى مصر سيتوقف على تقييم بعثة الصندوق خلال زيارتها لاحتياجات مصر التمويلية ومدى قوة البرنامج الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة المصرية.

من ناحية أخرى قال صندوق النقد الدولى اليوم الخميس إن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءا من يوم السبت القادم.

وقال وليام موراي المتحدث باسم الصندوق في بيان صحفى اعتيادى "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح."

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