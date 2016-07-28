صراع الصفقات - تقارير: سيسوكو بديلا لبوجبا في ريال مدريد

(إفي): أكدت تقارير إخبارية أن نادي ريال مدريد الإسباني الراغب في تعزيز خط وسطه يجهز عرضا للحصول على خدمات الفرنسي موسى سيسوكو، المحترف بصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حال فشله في ضم نجم يوفنتوس الإيطالي، بول بوجبا، القريب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة (ذا تيليجراف) أن اللاعب صاحب الأصول المالية، سيسوكو، الذي تألق مع صفوف منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا الأخيرة، مطلوب في ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، خاصة حال تأكيد رحيل بوجبا لـ"الشياطين الحمر".

وأكدت أن مدرب نيوكاسل، الإسباني رافا بنيتيز، الذي درب الريال الموسم الماضي، يعلم برغبة النادي الملكي في التعاقد مع سيسوكو، مشيرة إلى أن النادي الإنجليزي لن يقبل بأقل من 35 مليون يورو للتنازل عن لاعبه الفرنسي صاحب الـ26 ربيعا.

وأضافت الصحيفة أن الريال يبحث أيضا امكانية ضم الإيطالي ماركو فيراتي (23 عاما) من صفوف باريس سان جيرمان.

ويبدو أن إبرام صفقة فيراتي ستكون "شبه مستحيلة" على الريال، حيث أن المدرب الجديد للفريق، الإسباني أوناي إيمري، يبحث عن لقب دوري الأبطال الأوروبي ولن يستغنى عن أحد نجوم الفريق.