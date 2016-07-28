لاعب أتليتكو مدريد: تواجدنا هنا يعني أننا بين الأفضل في أوروبا

(إفي): اعتبر لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، جابي فيرنانديز، عشية مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي غدا الجمعة في إطار بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال، أن مشاركته في هذه المنافسة مع أفضل فرق في أوروبا يمثل "أهمية كبيرة" بالنسبة للروخيبلانكوس.

وقال قائد الأتلتي اليوم الخميس في مؤتمر صحفي بمنشآت ملعب كريكيت جراوند في مدينة ميلبورن الأسترالية حيث ستقام المباراة الودية غدا الساعة 20:00 ت م، إن "المشاركة في هذا النوع من البطولات له أهمية كبيرة بالنسبة إلينا، وهذا الأمر يؤكد أننا نتقدم بشكل جيد وأننا على نفس مستوى أفضل فرق في أوروبا".

ويتطلع جابي غدا للقاء "متكافىء للغاية"، معتبرا أنه سيكون دافعا له ولزملائه من أجل "الاستمرار في التحسن" خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وردا على سؤاله حول غياب لاعبين بارزين من فريق توتنهام عن هذه البطولة، ذكر قائد الأتلتي أن فريقه أيضا ينقصه لاعبين هامين.

ومن بين هؤلاء، يبرز الفرنسي أنطوان جريزمان (الذي يقضي عطلة عقب نهائي يورو 2016)، والإسبانيان كوكي ريسوركسيون وخوسيه ماريا خيمينيز، والأرجنتينيان أوجوستو فيرنانديز ونيكولاس جايتان.

وقال جابي "نحن أيضا تركنا لاعبين هامين في مدريد لكن حين ترتدي هذا القميص وتنافس من أجل هذا الدرع أعتقد أن الأسماء لا تهم في شيء. سندافع نحن اللاعبون الموجودون هنا عن فريقنا كما نفعل دائما".