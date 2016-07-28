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بالفيديو: لحظات حرجة لنجمات الأناقة!

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الخميس 28-07-2016 18:43

تتباهى النجمات العالميات بأناقتهن في مختلف المناسبات. سواء على السجادة الحمراء، في حفلاتهن الخاصة، أو حتى خلال تجوالهن على مرأى من أنظار الجميع. ولا يمكننا أن ننسى أن هؤلاء النجمات هن محط اهتمام الجماهير والصحافة والأضواء... لذا، فإن أي خلل في الإطلالة أو ربّما "لحظة غير متوقّعة"، قد يولّدان إحراجاً لدى النجمة!
في الفيديو المرفق، بإمكانك أن تشاهدي سقطات تعرّضت لها أبرز النجمات العالميات.. فهل تعتقدين أن الحرج شعور طبيعي في مثل هذه المواقف؟

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سيدتي

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