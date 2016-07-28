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سيتي “جوارديولا” يفوز على بروسيا دورتمند بركلات الترجيح في كأس الأبطال

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سيتي “جوارديولا” يفوز على بروسيا دورتمند بركلات الترجيح في كأس الأبطال سيتي “جوارديولا” يفوز على بروسيا دورتمند بركلات الترجيح في كأس الأبطال

الكون أغويرو – أرشيفية

فاز فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، على نظيره بروسيا دورتمند الألماني، عن طريق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في إطار مباريات كأس الأبطال الودية الدولية.

وافتتح الأرجنتيني الكون أغويرو التسجيل لمصلحة السيتي بهدف في الدقيقة 79، قبل أن يعادل الأمريكي كريستيان بوليستيش النتيجة بهدف في الدقيقة 94 من أحداث المباراة، قبل أن تبتسم ركلات الحظ الحظ الترجيحية للسيتي، ليفوز الفريق بـ7 ركلات مقابل 6 ركلات.

ويذكر أن السيتي استهل مشوره في البطولة بقيادة جوزيب جورديولا بالهزيمة أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدف نظيف الأسبوع الماضي.

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